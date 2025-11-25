Javier Molina Torres, urólogo, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este martes, 25 de noviembre, sobre la salud sexual masculina.

El urólogo subrayó que la salud sexual es un indicador de la salud general; de hecho, un paciente que funciona sexualmente durante toda su vida es probablemente muy sano. A pesar de su relevancia, muchos hombres evitan tocar estos temas en consulta debido al temor y el machismo cultural, explicó.

¿Cómo mantener la testosterona sana?

El especialista dijo que la testosterona es la hormona masculina esencial para el deseo sexual (líbido), así como para mantener el buen ánimo, la concentración y la fuerza.

Para mantener niveles saludables, según Molina, la clave es prevenir enfermedades cardiovasculares, mediante la actividad física, el manejo del peso corporal y una dieta equilibrada.

Diferencias entre la erección con el deseo sexual

Molina explicó que las erecciones matutinas son un medidor de salud que indica que el pene está funcionando correctamente y suelen relacionarse con la vejiga llena, pero no necesariamente implican que el hombre tenga deseo sexual en ese momento.

Problemas como la eyaculación precoz, aunque graves para la calidad de vida, son situaciones distintas y no se relacionan con los niveles de testosterona.

¿Todos los problemas de salud sexual masculina tienen solución?

El urólogo respondió que todas las alteraciones sexuales tienen tratamiento. Incluso en casos muy severos, como la pérdida total de erección tras una cirugía mayor, por ejemplo, cáncer, el camino ideal es consultar primero al urólogo para descartar causas orgánicas, físicas u hormonales, y luego, si es necesario, buscar apoyo de un sexólogo o psicólogo si el origen es psicológico.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Todos los problemas de salud sexual masculina tienen solución? Urólogo dio detalles 05:06 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Escuche W Radio en vivo: