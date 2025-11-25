¿Todos los problemas de salud sexual masculina tienen solución? Urólogo dio detalles
La vergüenza impide a muchos hombres buscar ayuda, pero la medicina ofrece soluciones reales, según Javier Molina Torres, urólogo
Javier Molina Torres, urólogo, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este martes, 25 de noviembre, sobre la salud sexual masculina.
El urólogo subrayó que la salud sexual es un indicador de la salud general; de hecho, un paciente que funciona sexualmente durante toda su vida es probablemente muy sano. A pesar de su relevancia, muchos hombres evitan tocar estos temas en consulta debido al temor y el machismo cultural, explicó.
¿Cómo mantener la testosterona sana?
El especialista dijo que la testosterona es la hormona masculina esencial para el deseo sexual (líbido), así como para mantener el buen ánimo, la concentración y la fuerza.
- Lea aquí: ¿Cuál es el impacto que tiene en la vida sexual el consumo de medicamentos para perder peso?
Para mantener niveles saludables, según Molina, la clave es prevenir enfermedades cardiovasculares, mediante la actividad física, el manejo del peso corporal y una dieta equilibrada.
Diferencias entre la erección con el deseo sexual
Molina explicó que las erecciones matutinas son un medidor de salud que indica que el pene está funcionando correctamente y suelen relacionarse con la vejiga llena, pero no necesariamente implican que el hombre tenga deseo sexual en ese momento.
Problemas como la eyaculación precoz, aunque graves para la calidad de vida, son situaciones distintas y no se relacionan con los niveles de testosterona.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
¿Todos los problemas de salud sexual masculina tienen solución?
El urólogo respondió que todas las alteraciones sexuales tienen tratamiento. Incluso en casos muy severos, como la pérdida total de erección tras una cirugía mayor, por ejemplo, cáncer, el camino ideal es consultar primero al urólogo para descartar causas orgánicas, físicas u hormonales, y luego, si es necesario, buscar apoyo de un sexólogo o psicólogo si el origen es psicológico.
Escuche la entrevista completa:
¿Todos los problemas de salud sexual masculina tienen solución? Urólogo dio detalles
05:06
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles