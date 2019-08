¿Es justo el juicio de la Procuraduría por la "última jugadita" de Ernesto Macías"?

Tras conocerse la decisión de la Procuraduría de llamar a juicio disciplinario al senador del Centro Democrático a raíz de su "última jugadita" como presidente del Congreso, el senador Ciro Guerra se pronunció y se mostró en contra, porque según para él, aunque estuvo mal el uso de palabras que implementó Macías, él no saboteó el discurso de la oposición.

"Aunque no estuvo bien lo que dijo Ernesto Macías, la oposición sí tuvo el derecho de la vocería. Jorge Enrique Robledo dio el discurso y utilizó todo el tiempo disponible", enfatizó el senador, quien además agregó que "entre los pocos partidos que estaban prestándole atención al discurso de Robledo, se encontraba el Centro Democrático; no es culpa del presidente del Senado que los partidos se salgan".

La Procuraduría tiene como evidencia para la investigación disciplinaria, que el entonces presidente del Congreso no incluyó en el orden del día la intervención del vocero de la oposición, sin embargo, el senador Ramírez señaló que no hay un estatuto que obligue a que esto se cumpla, por esto no se estaría infringiendo nada. "En ninguna parte del estatuto dice en qué momento se le debe dar la palabra a la oposición, sí, estuvo mal lo de Macías, pero ellos no dejaron de dar su discurso".

El pasado 20 de julio, Macías habló de sus intenciones sin apagar el micrófono del puesto de presidente, en donde aseguró “es que nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente, y entonces si le pido a la Comisión que acompañe al presidente y los saco de aquí, eso no lo saben. Esa es mi última jugadita de presidente, jajaja”.