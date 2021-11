“Es un fallo audaz”: Experto sobre sentencia contra modificar la ley de garantías

Kenneth Burbano, abogado, profesor y director Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional Universidad Libre, habló en W Radio sobre el falló de una jueza que frenó la firma de la ley de presupuesto que tiene dentro la modificación a la Ley de Garantías.



“Este es un fallo muy bien sustentado y audaz, porque el amparo tutelar se dirige a garantizar el debido proceso, que lo podríamos llamar debido proceso legislativo, que evidentemente el Congreso no hizo”, explicó.



“Se trata de un control de constitucionalidad que, según el juez, violó el trámite establecido porque a través de una ley de presupuesto, que es una ley ordinaria, se quiere modificar una ley estatutaria y evidentemente eso no está previsto en la Constitución”, agregó el doctor Burbano.



Por último, resumió lo que hace la sentencia: “Un juez de la República no le puede decir al presidente que cumpla o no con un deber constitucional, la jueza está es advirtiendo que el trámite hecho en el Congreso no se ajusta a la Constitución”.