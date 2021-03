Es una bofetada más del Estado: Jineth Bedoya criticó perdón ofrecido por el Gobierno

La periodista Jineth Bedoya rechazó el perdón que el Estado colombiano le pidió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación que sufrió por parte de paramilitares en el año 2000.

Aunque el representante del Estado Camilo Gómez aceptó que la comunicadora fue revictimizada al tener que contar ante la Fiscalía 12 veces los hechos y reconoció las falencias en las investigaciones, para Bedoya es lamentable que no hayan aceptado responsabilidad por el deber de prevenir los delitos sexuales que sufrió.

También criticó que el Estado no haya acompañado sus peticiones de reparación.

“Ese perdón parcial que ofreció el Estado colombiano hoy es una bofetada más. Reconocer, solamente que en 12 ocasiones me hicieron declarar mi violación, que efectivamente no hay investigación por las amenazas, y que no admiten las reparaciones que he presentado es como esos casos que yo denuncio todos los días donde el marido golpea a la mujer y al otro día le dice perdóname, estaba de mal genio”, sentenció.

La periodista además reiteró que no aceptará ningún tipo de solución amistosa con el Gobierno y que espera una sentencia ejemplarizante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluya el cierre de la cárcel Modelo de Bogotá.

“Allí empezó este ciclo de terror, mucho antes de mi secuestro, y es justo que este dolor individual que se convirtió en un símbolo colectivo de impunidad se cierre”, indicó ante los jueces del tribunal internacional.

Además, consideró lamentable que se haya presentado el protocolo de atención de la Fiscalía a víctimas de violencia sexual como un protocolo eficiente, cuando para ella y muchas mujeres no lo ha sido.