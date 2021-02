Es vergonzoso para las filas militares: víctimas sobre nueva cifra de falsos positivos

Luego de conocer el informe de la Jurisdicción Especial de Paz en el que se concluyó que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 ejecuciones extrajudiciales y no 2.248 como decía la Fiscalía, familiares de las víctimas mostraron su sorpresa y al mismo tiempo pidieron verdad plena sobre cuáles altos mandos permitieron esa conducta criminal.

"...pensamos que solo nosotros tenemos ese dolor y ahorita me doy cuenta cuántas madres, cuántas familias están sufriendo la pérdida de sus hijos y que de pronto no los han encontrado, de pronto no saben dónde están sus hijos. Es un caso bastante vergonzoso para las filas militares de Colombia", manifestó Blanca Monroy, integrante de las Madres de Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO).

De acuerdo con los afectados, el Ejército no puede seguir diciendo que las ejecuciones extrajudiciales fueron crímenes individuales ante tan grande listado de víctimas.

"Que respeten ese honor militar que tienen, que reconozcan que eso no fue una casualidad, que eso fue una política de estado, una política de las Fuerzas Militares así que ya no le pueden seguir mintiendo al país, no fueron unas manzanas podridas", señaló Alex Castro, representante del Colectivo Tejiendo Memorias en Antioquia.

Asimismo, le pidieron a la JEP proteger la integridad y la vida de los agentes de estado de la fuerza pública que tengan conocimiento de esos crímenes y los confiesen, pero al mismo tiempo le solicitaron expulsar a quienes se nieguen a contar la verdad o la escondan.

Desde las organizaciones de víctimas además solicitaron al Tribunal de Paz una audiencia pública donde puedan presentar sus observaciones sobre la manera en la que se está manejando la investigación.