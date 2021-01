Escoltas de la UNP denuncian falta de pagos en viáticos para cuidar a sus protegidos

En Sigue La W habló Ricardo Villota, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sobre las denuncias que hacen algunos escoltas de esta Unidad. Estos aseguran que deben sacar recursos de sus propios bolsillos para cuidar a sus protegidos.

Villota aseguró que la UNP “no me brinda los recursos para yo proteger a la persona que me asignaron”, explicando a su vez que esta persona “no está protegida, está sola”. “En la Unidad anteponen el dinero antes que salvaguardar las vidas. Nos restringen el derecho a la movilidad. En cuatro días debemos hacer el trabajo de todo el mes”, comentó el escolta de dicha Unidad.

Además, Ricardo Villota dijo que sus protegidos “piensan que es cosa de nosotros, pero durante el viaje debemos comer, dormir bien, dejar el carro en un lugar seguro y no tenemos recursos para esto”. Él y su protegido han enviado correos a la Unidad y “hemos pasado varias solicitudes para que le coloquen un escolta en donde está, pero contestan que mientras yo esté radicado con él, debo estar al su lado, pero no puedo porque mi bolsillo no alcanza”.

A su vez, Gloria Emilse Padierna Cartagena, excombatiente de las Farc e integrante del grupo de búsqueda de personas desaparecidas, responsabiliza al Estado y a la UNP “porque me toca desplazarme en bus, arriesgando mi vida”. Su trabajo es de ámbito nacional, por lo que requiere movilizarse constantemente con protección; sin embargo, “no les autorizan el desplazamiento a mis escoltas”.

Esta no es la primera vez que ocurren dichas irregularidades en el caso de Gloria Emilse, quien forma parte de la UNP desde 2018. “No tengo protección alguna. He puesto esta inquietud ante las autoridades y se han hecho la oreja sorda. Llevamos 157 compañeros asesinados, no queremos que nos sigan asesinando”, finalizó.

Por otra parte, Yesid Barragán, presidente del sindicato de escoltas de la Unidad Nacional de Protección, aseveró que “esta realidad la vienen padeciendo los escoltas desde hace muchos años”, denunciando que “un escolta trabaja 18 horas diarias de lunes a domingo. No les dan descanso, ni salario digno”. Barragán cuestionó que se hable de “garantías” en el Acuerdo de Paz, pero “la realidad es otra. Le hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que desembolse los recursos necesarios a los escoltas de la UNP”, unidad que protege “no solo excombatientes de las Farc, sino civiles y policías con riesgo de su seguridad. El escolta presta un servicio de Estado, y este debe garantizar que pueda realizarse su función”.

En respuesta a estas denuncias, Alfonso Campo Martínez, director de la UNP, explicó que “la prioridad son los protegidos y hombres de protección”. Para garantizar esta seguridad, la UNP ha encontrado “dificultades, pero también alternativas de solución y puntos de encuentro”.

En 2018 fueron 32 mil millones de pesos en viáticos y 26 fueron estimados y ejecutados a la subdirección. “Para este año están destinados 17 mil millones para poder cubrir estos gastos”. La inquietud que señala el director de la UNP es que, “si estos recursos se dividen en la cantidad de hombres de protección, da 6 días promedio por hombre. No todos viajan y por eso se hacen ajustes presupuestales”.

“En esto hay que ser sensato, hay que tener austeridad y toca optimizar los recursos. Queremos salvaguardar la vida de los ex miembros Farc y de todos los protegidos. Hemos recibido casos de hombres de protección que pasaban cuentas de 30 días de movilización, cuando en realidad no se movieron y se quedaron con su protegido”, concluyó.

