Europa debería tomar “en serio” a Trump respecto a Groenlandia, advirtió J.D. Vance
El presidente Trump ha manifestado varias formas de hacerse con el control de Groenlandia, incluyendo una compra a Dinamarca o una intervención militar.
El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, aconsejó este jueves 8 de enero a Europa tomarse “en serio” al presidente Donald Trump respecto a Groenlandia, después de que Washington planteara la posibilidad de comprar el territorio a Dinamarca e incluso de recurrir a una acción militar para tomarlo.
“Supongo que mi consejo para los líderes europeos y para cualquier otra persona sería que se tomen en serio al presidente de Estados Unidos”, dijo Vance durante una rueda de prensa en la Casa Blanca cuando se le preguntó por Groenlandia.
Noticia en desarrollo…
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles