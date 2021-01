Denuncian al personero de Coper, Boyacá, por maltrato intrafamiliar a dos exparejas

El personero de Coper (Boyacá) Carlos Fajardo, señalado de afirmaciones y audios antisemitas, tiene una nueva denuncia de maltrato intrafamiliar. Su pareja pide ayuda para que no la asedie, no la golpee ni la amenace más, mientras él sigue en el cargo en el que supuestamente resguarda los derechos humanos y vigila las acciones de los funcionarios públicos

Daniela Albarracín, expareja de Fajardo, explicó que “hice público el caso porque a raíz de tanto maltrato físico y psicológico quiero que se haga justicia”.

“Temo por lo que pase por mi vida porque en contra de él hay muchos procesos, pero nada pasa. Actualmente es una persona que desde otro número de teléfono y perfiles falsos le envía cosas a mi familia que no tiene sentido y diciendo cosas malas mías”, indicó.

Por otro lado, dijo que “él tiene problemas con el porte legal de armas, pero ese proceso está quieto; en varias conversaciones que tengo dice que se la regalaron en una vereda”.

Además, expresó que “la relación que tengo ahorita con él es nula, me pidió perdón y me dijo que quería cambiar. Mi relación con Carlos empezó por el tema político, y fue cuando la ex denunció el maltrato familiar. Él me decía que eso era mentira y yo le creí”.

Finalmente señaló que no lo va a demandar por alimentos, “por más que sea una obligación de él como padre, pero no quiero ningún apoyo económico por parte de él”.

Por su parte, el personero Fajardo manifestó que “el único niño que tengo es de 11 meses, las fotos son montaje, no se ve si la agredo o no”.