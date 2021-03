Esperamos que Dios nos ayude porque el gobierno no lo hizo: líderes del Bajo Atrato

En la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la crisis humanitaria que se vive en el Bajo Atrato (Chocó y Antioquia), varios defensores de derechos humanos de esa región evidenciaron la vulneración a sus garantías a la vida y a vivir en paz.

En presencia de los comisionados, revelaron que desde la firma del proceso de paz con las Farc se han presentado 77 desplazamientos forzados masivos y 23 asesinatos de líderes sociales, crímenes que guardan una estrecha relación con la minería ilegal y el narcotráfico, delitos enquistados en esa región del pacífico.

Según los líderes, viven una insostenible situación en materia de seguridad por cuenta de esas economías ilegales adelantadas por el Clan del Golfo o el ELN, todo ello sin contar de acuerdo con ellos. con el respaldo del estado.

Lea también: Gobierno entrega nuevo predio a excombatientes Farc para avanzar en su reincorporación

"Esperamos que Dios nos ayude porque del gobierno no hemos recibido ayuda. Soy una lideresa que he sido víctima de acoso sexual y así como lo he vivido yo otras compañeras también. A veces no queremos decir tantas cosas porque si uno las cuenta entonces esa persona vale plata, estamos abocados a un nuevo desplazamiento", manifestó una lideresa que ocultó su nombre por razones de seguridad.

Desde los resguardos indígenas también se relató la vulneración constante a sus derechos.

"Hemos hecho administración del territorio, hemos hecho erradicación de más de 150 hectáreas (de coca), por eso hay amenazas a los líderes e indígenas. Nosotros las comunidades sentimos con miedo el riesgo de desplazamiento, hay ausencia institucional", manifestó el líder Argemiro Bailarín.

Además, manifestó que han llegado a detener a miembros de estructuras criminales que han invadido su territorio, pero deben "soltarlos" porque la fuerza pública no frecuenta la zona y no logran entregárselos.

Le puede interesar: 791 familias venezolanas han llegado a Colombia tras enfrentamientos en la frontera

Por parte del Estado se describieron varias acciones adelantadas en pro de la protección de las comunidades y desmintieron como lo señalaron los líderes, que en el Bajo Atrato haya "un estado dentro del estado".

"El Estado colombiano no cesa en su compromiso de implementar con prontitud y de manera concertada las medidas cautelares otorgadas en favor de los beneficiarios", señaló Alejandro Ordóñez, embajador colombiano ante la OEA.

Desde la Comisión Interamericana se reiteró el respaldo a los defensores de derechos humanos y se señaló estar "conscientes" de la difícil situación humanitaria que viven.