Estados Unidos ha aportado a Colombia 10.4 millones de dólares para enfrentar la COVID-19

La administración de los Estados Unidos confirmó que hasta la fecha le ha brindado a Colombia más de 10.4 millones de dólares para abordar los desafíos de salud pública por cuenta del coronavirus.



A propósito el presidente Iván Duque se solidarizó con los norteamericanos afectados por la pandemia y le agradeció al gobierno de Donald Trump las ayudas proporcionadas.

“Le agradezco la disposición, no solamente de facilitarnos implementos como ventiladores y la importación de robots para el procesamiento de pruebas que ya están en el país. Y agradecer también su constante compromiso con que nosotros podamos enfrentar también los riesgos de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela”, dijo durante la Asamblea General de Afiliados 65 de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

En su intervención dijo que en esta emergencia mundial no hay espacio para protagonismos individuales, de su parte ni de otros funcionarios.



“Aquí lo que prima es la solidaridad colectiva, este no es momento para la caridad sino para la generosidad, no es momento para ser empáticos sino fraternos”, señaló.