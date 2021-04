Están maquillando un monstruo: critican cambios anunciados en la Justicia Penal Militar

Plataformas de derechos humanos como DH Colombia señalaron que la salida de la Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa y otros ajustes anunciados por su director Fabio Espitia cambian las formas, pero no el fondo, porque los jueces de los militares y policías seguirán siendo oficiales activos o retirados, lo cual no les brinda garantías de imparcialidad.

"Quienes van a seguir siendo jueces militares o fiscales de instrucción penal van a ser los mismos funcionarios con algún grado de oficial de la Policía o el Ejército y tienen toda su vinculación alrededor del Ministerio de Defensa. No van a dejar de ser coroneles o mayores con un vínculo con la institución militar", indicó Germán Romero, representante de la organización.

Además, denunciaron que hoy los notificaron de que por tercera ocasión la Justicia Penal Militar pidió quedarse con la competencia del caso del mayor de la Policía Fabián Infante, procesado por la muerte del niño Nicolás Neira en el año 2005, interfiriendo en el juicio que afronta en la justicia ordinaria por presunto encubrimiento donde hace unos días se supo que será condenado.

"El día de hoy nos fue notificado que el coronel José Abraham López, juez de primera instancia (de la Justicia Penal Militar) trabó un conflicto de competencias con la juez ordinaria que hace 20 días hizo lectura de sentido de fallo condenatorio. Es la tercera vez que lo hacen", expresó.

Para la Organización, los jueces militares y policías no pueden seguir siendo oficiales y delitos como el homicidio de civiles no deben ser competencia de esa jurisdicción sino ir a la Fiscalía. Para Romero esa jurisdicción debe enfocarse en actos propios del servicio que no involucren los derechos de la población.

"Si hay algún tipo de afectación civil que pueda considerarse culposa debe revisarlo la justicia ordinaria", manifestó.