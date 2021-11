Estas son las propuestas económicas de los presidenciables

Hacer una nueva reforma tributaria, una reforma laboral y generar mayor empleo fueron tres asuntos en los que coincidieron los presidenciables Jorge Enrique Robledo, Paloma Valencia, Rodrigo Lara, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Jhon Milton Rodríguez, Mauricio Cárdenas, David Barguil y Óscar Iván Zuluaga, quienes participaron este miércoles en el debate en la Convención de Asobancaria.

El senador Lara advirtió que el próximo gobierno se va a enfrentar al desmonte de programas sociales que hizo este gobierno.

Por su parte, el exalcalde Gutiérrez lanzó una pulla contra el senador Gustavo Petro, quien no asistió al evento y dijo que él no estuvo porque los asistentes “no le creen sus mentiras”. También señaló que no va a expropiar ni a imprimir billetes, sino que va a proteger la libre empresa y la propiedad privada, y propuso que haya contratación por horas “sin disminuir las garantías laborales”.

En eso último coincidió el exministro Echeverry, quien además pidió salarios mínimos diferenciados y criticó que esta reforma tributaria tenga efectos fiscales desde el 2023.

Por su parte, el exministro Alejandro Gaviria señaló que debemos estar “orgullosos del sistema financiero que fue capaz de resistir el golpe de la pandemia, lo cual demostró la “solidez de nuestro sistema financiero”. El exsenador Juan Manuel Galán señaló que se debe dar una reforma de capitales para que haya menos evasión y elusión y pidió una reforma al Congreso, en el que se eliminen los cupos indicativos.

El senador Jhon Milton Rodríguez señaló que es fundamental enfocarse en el campo y el agro colombiano. Entre tanto, Mauricio Cárdenas señaló que es clave erradicar la pobreza extrema, con lo cual coincidió el senador David Barguil.

Finalmente, Óscar Iván Zuluaga insistió en dar el paso de desmontar y acabar el 4x1000.