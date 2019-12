Estas son las recomendaciones para que los ladrones no cumplan su cometido esta navidad

Teniendo en cuenta que hoy se celebraran las fiestas de navidad, el gremio que representa la industria de la seguridad privada en Colombia (ECOS) - Empresas Colombianas de Seguridad Privada, dieron a conocer importantes recomendaciones, para evitar que sean víctimas de robos en las festividades navideñas próximas a realizarse.



1. No publique en las redes sociales sus viajes o estadías fuera de casa. Ello le permite al ladrón saber que es un buen momento para entrar a su hogar.



2. No entregue las llaves de su apartamento o casa a personas que no sean de su total y absoluta confianza.



3. Antes de salir verifique que puertas y ventanas estén cerradas, al igual que todas las llaves tanto de agua, como de gas, los electrodomésticos que no necesiten energía de manera constante desconéctelos.



4. Busque parqueaderos vigilados, su vehículo no estará a merced de los delincuentes.



5. Si tiene la posibilidad de instalar los rastreos satelitales hágalo, recuerde que estos le permiten ubicar en tiempo, modo y lugar su vehículo.



6. Cuando este en un embotellamiento, este atento a sus alrededores, no tenga nada de valor a la vista.



7. A la hora de tomar trasporte público, verifique que sea legal, aborde taxis o buses seguros.



8. Evite dormir en el bus o taxi.



9. Tenga activo el rastreo satelital de su celular, ello les permitirá a sus seres queridos saber dónde esta



10. Si le ha permitido a algún amigo o familiar el ingreso a su conjunto residencial, recuerde avisar al guarda de turno.



"Desde Gremio, advierten a todos los guardas que, desde sus puestos de trabajo, estén alertas para informar a las autoridades de cualquier actividad sospechosa, esto con el fin de mitigar de la mano con la Policía Nacional, la delincuencia en esta época”. Dijo José Saavedra, presidente de Las Empresas Colombianas de Seguridad.