Este año el Festival Colombia Canta y Encanta será virtual

El sector artístico en Colombia considera que la cultura es algo fundamental en la época de confinamiento, por tal razón, se están desarrollando actividades de manera virtual, para llegar a otros lugares del país.

Este año, el Festival Colombia Canta y Encanta que se realiza en Medellín en el mes de julio, se llevará a cabo por medio de plataformas digitales. Con la participación de niños, niñas, jóvenes y artistas se mostrará el talento por la música colombiana.

“En el Festival creemos que la música es alimento para el alma, además vimos que muchos niños que estaban programados para venir a Medellín estaban llenos de ilusiones, y por eso decidimos que los sueños tienen que seguir”, explicó Liliana Escobar, coordinadora general.

Le puede interesar:

Por su parte, Natalia Ovalle, adolescente antioqueña vinculada a la organización del Festival, manifestó que fue la mejor decisión hacer este evento de manera virtual, “porque, de esa manera, demostramos que el hecho de que no podamos vernos personalmente, no significa que no podamos estar juntos y compartir nuestra amistad como lo hacíamos anteriormente”.

El Festival Colombia Canta y Encanta se realizará desde el próximo lunes 13 de julio hasta el domingo 19. Las actividades se podrán ver a través de Facebook Live.