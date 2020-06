Esto es una violación, no un abuso: vicepresidenta a Fiscalía sobre imputación a soldados

La vicepresidenta de la República aclaró que, aunque es respetuosa de la autonomía de las ramas del poder, está en desacuerdo con la imputación de cargos que hizo la Fiscalía contra los siete soldados que violaron a una niña de 13 años.

“Aquí hay una violación, aquí no se trata de un abuso ni de un acceso sino violento, esto es una violación. Y si no llamamos las cosas por su nombre después vamos a ver al juez de garantías teniendo un tratamiento benigno que no puede haber en este caso”, dijo.

Para enfrentar los casos de violencia contra la mujer en el país, Ramírez anunció que esta problemática será abordada como un tema de seguridad nacional.



Por esto mismo, el Consejo Nacional de Seguridad hará un monitoreo de los casos registrados, se expedirá un decreto para que todas las entidades del Estado cuenten con las herramientas para prevenirlos y atenderlos, y se radicará un proyecto de ley para fortalecer las comisarías de familia.

La vicepresidenta también abogó por una visibilización de los acosadores de mujeres.



“Así como hay carteles de ‘se busca’ y de ‘se ofrece recompensa’ por los criminales, tenemos de ser capaces de visibilizar alos agresores, violadores y acosadores en las instituciones o en los sistemas de educación”, señaló.