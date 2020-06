Violencia sexual: Denuncias anónimas vs presunción de inocencia

Si bien los casos de violencia sexual contra las mujeres son investigados, no siempre tienen resultados. Algunas víctimas no denuncian por temor, otras son revictimizadas y otras desisten de sus denuncias ante la poca efectividad de las autoridades; pero ¿hasta qué punto les creen en sus denuncias, qué protocolos se debe seguir y en qué se está fallando en Colombia para garantizar que las mujeres no continúen siendo víctimas de este delito? De la mano de expertas, Sigue La W buscó responder a estos interrogantes.

Viviana Bohórquez, feminista y abogada fundadora de Las Igualadas mencionó que "les creo a las mujeres porque sus relatos son verosímiles (...) en la denuncia de no hay casos aislados".

Por su parte, Carolina Gutiérrez de Piñeres, psicóloga forense, expresó "¿Existe el delito sexual? sí, pero eso no significa que haya que creerle a todas las denuncias, muchas veces se utiliza la falsa denuncia como arma de venganza. He tenido varios casos así donde al final se demuestra que la persona estaba mintiendo".

Bohórquez respodió que "sin duda hay mentiras, pero la mentira es la excepción, son más las mujeres que sufren de abuso sexual y quien haya hecho una falsa denuncia deberá pagar. Algo que le ha dado peso a estas denuncias es que las historias se repiten, son varias mujeres".

"De mi casos, el 80% son reales, mientras que el 20% son falsos, pero ese porcentaje nos debe preocupar porque la justicia es para todos" mencionó Gutiérrez.