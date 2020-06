Acusan a Ciro Guerra de acoso y abuso sexual

Ciro Guerra ha sido acusado por ocho mujeres de acoso y abuso sexual, según testimonios que publicó el portal Volcánicas.

Daniela, Eliana, Carolina, Fabiana, Teresa y Gabriela narran cómo fueron acosadas sexualmente por el cineasta, y Adriana cuenta el caso de abuso sexual.

Según Volcánicas, los hechos ocurrieron en los años 2013 y 2019 durante el Festival de Cine de Cannes, el Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena.

Una de las mujeres lo acusa de haberla intentado toca mientras estaban en un Uber, "me volvió a poner la mano en la rodilla y ahí empezó el forcejeo. Era yo tratando de que no me tocara la vagina, yo trataba de correrle la mano, entonces no alcanzó a tocarme ahí", dice el relato en el portal Volcánicas.

El caso más reciente, fue el de Daniela, quien narró el momento en el que estaban en un bar en la ciudad de México a finales de 2019, "mientras estaba pidiendo el Uber, ​Ciro se sentó en una silla frente a mí y se tiró a darme un beso, pero de una manera muy torpe y brusca, como intentando meterme la lengua en la boca, tan de la nada fue que hasta nos dimos un cabezazo", relató.

Por su parte, Ciro Guerra dio su versión de los hechos al mismo portal, "lo que yo sí quiero dejarte claro es que a mí me amenazaron con que me iban a querer hacer ese tipo de acusaciones. Por la época en que le di mi apoyo al paro recibí mensajes diciendo que había gente que me iban a querer destruir y que iban a querer hacer ese tipo de acusaciones; pues sí recibí ese tipo de mensajes. No estoy en capacidad de decir si están relacionados o no, pero la primera vez que escuché de algo parecido fue esa vez, pero realmente no… Fue algo que dejé pasar, a lo que no le presté atención. Pues obviamente sin conocer las denuncias, y sin saber de quién están hablando y de quién vienen".