“¡El mejor dolor de cabeza!”, mujer fue a la tienda por medicina y se ganó la lotería

La curiosa historia ocurrió en Henrico (Virginia, Estados Unidos). De acuerdo con información publicada por Virginia Lottery, una mujer visitó una tienda debido a que sentía dolor de cabeza y, estando allí, probó su suerte con un tiquete de ‘Mega Money’.

Olga Ritchie, la afortunada mujer, regresó a su hogar y jugó el ‘raspa y gana’ que había comprado. Luego de unos segundos, descubrió que había ganado un premio de 500.000 dólares.

“No podía creer lo que veía. ¡Casi me desmayo!”, dijo Ritchie, quien no dudó en que se trataba de su día de suerte.

Según dijo Ritchie, usará el premio para hacer mejoras a su casa y ahorrar para su jubilación.