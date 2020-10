Esto se ha convertido en escenario judicial y no un debate de control político: Mindefensa

El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondió ante el Senado de la República los cuestionamientos realizados por varios congresistas que lo citaron para responder a la moción de censura en su contra, por sus resultados en el Ministerio.

El jefe de la cartera aseguró que este es un debate de control político y no un juicio político como se ha querido ver por algunos citantes al debate, por su actuar dentro del Ministerio.

"Esto se ha convertido en escenario judicial envuelto en una sombrilla política dejando de lado el cuestionario de control político, que era lo que realmente me citaba al Congreso de la República, pues me siento en juicio y no en una citación de control como se esperaba", manifestó Holmes Trujillo.

Frente al trabajo con los Estados Unidos manifestó que es una labor conjunta que se realiza para contrarrestar el crimen organizado y el problema de las drogas que afecta no solo al país, si no a la región

El ministro aseguró que no es un invento del Gobierno Nacional la reducción del 9% en hectáreas de cultivos ilícitos en el país, pues la misma Organización de las Naciones Unidas corroboró dicha información frente a la erradicación de cultivos iliciticos.

Entregó, además, un balance de lo que ha sido la incautación de droga en el país con un 12% en cocaína, confirmó que se han incautado 370 toneladas entre enero y septiembre de este año

Frente a la caída del helicóptero en Guaviare en donde murieron nueve militares el ministro de la defensa aseguro que están surtiendo los procesos investigativos correspondientes, sin embargo, critico la forma en que es señalado de no querer entregar la información de lo sucedido en este hecho

"En que queda la división de poderes y en que quedan los procesos de investigación y en que quedan los análisis técnicos, que se adelantan", reiteró el ministro de la Defensa

El ministro respondió también al cuestionamiento del senador Roy Barreras del por qué no ha informado sobre los 36 niños y niñas que hay en registros oficiales, y que han muerto por en medio de las confrontaciones con la Fuerza Pública. Aclaró en primera medida la forma en que se realizan estos operativos en las áreas donde se llevan a cabo y finalmente aseguró que, a quien le corresponde informar sobre estos datos de víctimas es al Instituto Nacional de Medicina Legal.

Frente a la compra de una aeronave para la Presidencia de la República en medio de la pandemia el ministro aclaro que los dineros salieron de tres seguros, uno que tiene que ver con la reposición del helicóptero presidencial, un segundo seguro que estaba pendiente por un avión y otro más por unos motores, por lo que aclaro que los dineros no salieron de la Fuerza Aérea Colombiana .