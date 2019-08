Estoy segura que Carlos Fernando Galán es el mejor alcalde para Bogotá: Ángela Garzón

La excandidata Ángela Garzón expresó durante el programa que después de tomarse el trabajo de leer los planes de gobierno de todos los candidatos, se aseguró que el mejor candidato para ofrecerle su ayuda sería Carlos Fernando Galán, porque según ella: “el mejor candidato y el único que puede derrotar a Claudia López este 27 de octubre es Carlos Fernando Galán, un candidato independiente que sabe tomar decisiones valientes.”

Frente a esta decisión Galán comentó que: “durante la campaña y los debates que se dieron, Ángela y yo nos dimos cuenta que teníamos muchas coincidencias, en la primera etapa de debate coincidíamos en muchas cosas, por eso esta alianza es algo de coherencia, nosotros hacemos una propuesta independiente que no polariza, que busca construir sobre lo construido y corregir lo que no está bien. Bogotá necesita una opción tranquila pero seria, que recupere el rumbo de las cosas que no están funcionando.”

Además la ex concejal también contó que desde el día que ella había presentado su renuncia al Centro Democrático, recibió muchas llamadas de los demás candidatos para que se formaran alianzas, pero ella siempre dejó claro que no iba a aceptar ninguna propuesta hasta que no revisara los planes de gobierno, luego de esto, asegura que: “encontré que el candidato con el que quería trabajar es Carlos Galán, porque es un candidato que abre la puerta a la seguridad y a la competitividad, un candidato independiente y con el que comparto muchos aspectos.”

Galán expresó además que Garzón entrará a ser la jefa de debate de su campaña, ella se encargará de ayudarle a multiplicar el esfuerzo con la gente que ha venido trabajando el candidato, pues aclara que: “mi campaña oye a los ciudadanos, trabaja con ellos, y además es una campaña que respeta, aprecia y valora a las mujeres, por eso con Ángela vamos a crear una campaña para empoderar a las mujeres de Bogotá desde el próximo 1 de enero.”

En cuanto a lo que pasó con el Centro Democrático, la ahora jefa de debate expresó que: “con Álvaro Uribe Vélez solo siento agradecimiento, respeto y admiración. Yo me retiré del partido pero no voy a hablar mal de ellos. Es un partido del cual me siento orgullosa porque me permitió ser concejal.”

Finalmente comentaron que están abiertos a posibles nuevas alianzas, porque según Galán, es la campaña que va a ganar las elecciones.