Exfiscal Luis Gustavo Moreno denuncia campaña de desprestigio en su contra

Un año después de su extradición a los Estados Unidos por el escándalo del “cartel de la toga”, La W conoció en exclusiva la primera declaración del ex fiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien se encuentra pagando una condena.

En el audio, Moreno rechaza que haya sido relacionado con las interceptaciones realizadas a magistrados de la Corte Constitucional.

“Para referirme a las noticias que me ha comentado (su abogado) que han salido respecto a unas supuestas empresas criminales dedicadas a “chuzar” la Corte Constitucional donde se me menciona (…) me parece insólito (y) lamentable que recurran a esta forma de desprestigio después de que yo he sido una de las personas que más han colaborado con la justicia en todos los actos de corrupción en los que participé”.

El exfiscal también aseguró que existe una campaña de desprestigio en su contra, ya que su principio de oportunidad está a punto de vencerse. “Me pregunto cuál es el afán de ensuciarme o de enlodarme (…) pido garantías”, advirtió.

Finalmente, Moreno aprovechó para pedirle perdón a su familia y, sobre todo, a su hija.

