Exministro que pidió la condena de Andrés Felipe Arias le brinda su respaldo

La W conoció una carta enviada a la Corte de Estados Unidos en 2016 por el ex ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizaralde, pidiendo que a Andrés Felipe Arias no se le considere corrupto, pues argumenta que no es una persona peligrosa y fue condenado con vicios políticos.

Sin embargo, llama la atención que la carta llega de parte del mismo jefe de la cartera cuya administración se declaró víctima en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), al tiempo que pidió la condena contra el exministro Arias en 2014.

En la carta, Lizaralde asegura que, pese a que tuvieron diferencias, no puede afirmar que Arias sea corrupto.

Así, el documento remata: “(…) en los cargos públicos hay interpretaciones diversas respecto de lo que se hace y respecto del impacto que esto tiene, y uno puede estar o no de acuerdo de una política o programa determinado. Pero considerar a Andrés Felipe Arias un delincuente me parece una decisión que puede tener vicios políticos”.