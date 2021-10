Expolicía es víctima de secuestro las Farc y del abandono institucional

Habló en Sigue La W Juan Miguel Rodríguez, expolicía víctima de secuestro por parte de las Farc y víctima del abandono institucional. Contó su historia ante la JEP.

Juan Miguel Rodríguez, expolicía y exsecuestrado por las Farc, afirmó en diálogo con Sigue La W que la extinta guerrilla de las Farc hizo una “una incursión, nos mataron a unos compañeros y nos secuestraron a cuatro. Cuando llegamos a la montaña, nos dijeron que debíamos estar con ellos o nos mataban. Me dieron unos zapatos 38 y yo calzo 41, hubiera sido mejor andar descalzo. Las espinas que trae el monte se me entraban. Cada dedo parecía un pocillo, se me hincharon mucho”.

Al momento de su liberación, “lo único que hacía la Policía era investigarnos”, aseguró Rodríguez. El coronel “dijo que éramos unos cobardes. Nos trató de la forma más soez. Hablé delante de todos los alféreces. Me dio una tristeza. Nunca hubo para mí algún tipo de ayuda, nunca hubo nada. Mi madre murió poco después de que me soltaran, no teníamos cómo ayudarla. Yo fui de los primeros policías que cogió la guerrilla, en 1987. (Las Farc) nos cogió vivos y nos soltaron, pero (la Policía) decía que nos habían lavado el cerebro. A mí hasta me pusieron apodo ‘guerrillero’, hasta los civiles” le dicen así.

Según el expolicía, la Policía Nacional lo despidió “sin causa justificada”, por lo que demandó a la institución. “No me han llamado para decirme nada. Siento que fui un excelente Policía. Siempre trabajé con respeto. Me hicieron el cajón y me echaron de la Policía luego de que dijeron que soy un cobarde”.

“No sé por qué (las Farc) hacen una toma guerrillera con indolencia. Si nos iban a secuestrar, ¿por qué no me dan unas botas que calzaran 41? Si preguntábamos cuánto tiempo íbamos a durar con ellos, nos decían meses o años”.

A los comentarios de Sandra Ramírez, que durante un homenaje a Jorge Briceño, ‘Mono Jojoy’, dijo que los secuestrados “tenían sus comodidades”, Juan Miguel Rodríguez cuestionó si “¿dormir en pantaloneta y camiseta todos los días lloviendo es digno?”. “Qué tristeza siento con esa institución tan hermosa”, refiriéndose a la Policía, en la cual entró a los 20 años. “Me retiran de la Policía y salgo a pedir trabajo, en ningún lado me lo daban por haber sido Policía”.