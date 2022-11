Familiares de diputados del Valle cuestionan por qué nunca se hizo un acuerdo humanitario

Diana Milena Echeverry hija de Fabio Echeverry, uno de los 11 diputados del Valle asesinados por la guerrilla de las Farc, describió el drama que vivieron los familiares de los secuestrados al describir la zozobra que padecían, al no saber del paradero de su padre:

“Yo de 17 años y mi hermano de 22, no tuvimos una adolescencia ni una vida normal, no la pasábamos en marchas pegados al radio, no nos gustaba pero lo hacíamos, para saber del paradero de mi papá”.

En una dura declaración que hizo en medio del llanto, cuestiono el por qué nunca se realizó un intercambio humanitario:

“Eran unas mercancías, unos trofeos, no eran otra cosa, porque no se hizo el acuerdo en ese momento, ¿acaso la vida de ellos no era valiosa?

Por eso afirmó que los gobiernos de turno tienen una responsabilidad muy grande, ya que dejaron morir a muchos secuestrados en la selva.