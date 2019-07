Familiares de joven asesinado por robarle su bicicleta no aceptaron excusas de homicida

La familia de José Antonio Silva, el joven asesinado al robarle su bicicleta el pasado 12 de marzo en la localidad de Suba, no aceptaron las excusas que presentó Josué Chávez, de nacionalidad venezolana.

“La verdad, señoría, estoy arrepentido de todo lo que pasó. Le pido perdón a la familia del joven...La verdad he colaborado desde que me agarraron, he colaborado, al igual que le he pedido perdón al muchacho, yo también tengo hijos, y nunca les he hecho nada malo, no les he hecho mal a nadie”, dijo el ciudadano extranjero.

Chávez aceptó su participación en los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado.

Sin embargo los familiares de las víctimas cuestionaron la actitud mostrada por el procesado.

Por su parte, Juan José Rebollo, el otro procesado, no aceptó su responsabilidad en los hechos materia de investigación.