Festival de Cine de Zurich niega presiones para no proyectar “El silencio de los fusiles”

Tras las denuncias de la Línea del Medio sobre un supuesto veto de la Cancillería al documental “El silencio de los fusiles” en el exterior, la W se comunicó con el Festival de Cine de Zurich para corroborar si existieron presiones por parte de la Embajada en Suiza para no proyectar este film el domingo pasado, fecha en la que se le hizo un reconocimiento a Colombia.

Según el programador senior del festival, George Bütler, hubo un proceso de selección de las películas colombianas que se iban a proyectar.

(Lea en W: Denuncian supuesto veto de Cancillería al documental “El silencio de los fusiles”)

“No puedo comentar sobre las películas que no se encuentran en la selección, pero le puedo asegurar que no existió presión alguna para proyectar o no proyectar una u otra película. No hubo presión por parte de la embajada en Suiza. La selección de las películas nunca se discutió con la embajada”, le dijo a la W.

Bütler agregó que la selección de los largometrajes fue hecha por el Festival de Cine de Zurich y la de los cortometrajes por el Festival Kurzfilmtage Winterthur en colaboración con el de Zurich.