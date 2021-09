¿Fin de la discusión? La arepa sería colombiana, según Disney

Este miércoles 29 de septiembre se conoció el nuevo adelanto de la película de Disney ‘Encanto’, que está inspirada en Colombia y tiene varios guiños a la cultura nacional. Este adelanto volvió a resucitar la discusión gastronómica que existe alrededor de la arepa, pues existe un debate entre que esta comida es colombiana o venezolana.

En el tráiler aparece Mirabel, la protagonista de la cinta, herida de una mano y hablando con Julieta, su madre, acerca de que ella no entiende por qué no tiene su don (una cualidad especial) a lo su progenitora responde que ella es igual de especial a cualquier otro miembro de la familia y Mirabel responde: “Tú sanaste mi herida con una arepita con queso”.

Esta frase fue la que abrió el debate, pues muchos colombianos comentaron que les había fascinado esta frase y definía que la arepa es colombiana, a lo que algunos venezolanos han dicho que esto no es ninguna prueba para argumentar el origen de la arepa.

La discusión también estuvo en la mesa de La Hora del Regreso, pues algunos participantes aseguraron que la referencia no es suficiente para comprobar que la arepa es colombiana; incluso, dejaron claro que hay apariciones de animales que no son netamente nacionales y hasta el apellido Madrigal, el cual es el que lleva la familia en ‘Encanto’ no es tan colombiano.

De acuerdo con un artículo publicado por la BBC acerca del origen de la arepa, se advierte que los historiadores no han podido encontrar el origen real de este producto gastronómico, pero si han podido determinar las fechas de aparición de esta masa de maíz en ambos países.

“En Colombia, el primer registro de la existencia de maíz data de hace unos 3.000 años, mientras que en Venezuela la estimación es de unos 2.800 años atrás”, dice la nota del medio internacional.

Este es el tráiler de la película 'Encanto':