Fortinet no cumple con especificaciones de licitación del Sena como dice Unal

El viernes 16 de agosto, la Universidad Nacional publicó un informe donde respalda lo dicho por el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Carlos Mario Estrada, sobre la entrega un informe sobre los estudios previos que se realizaron para publicar las especificaciones técnicas que según ellos en ningún momento favorecen a Huawei.

En esa carta, la Universidad Nacional asegura que la empresa norteamericana Fortinet cumple también con las especificaciones requeridas.

Sin embargo, La W se comunicó con la cabeza de Fortinet, quien asegura que sus equipos no cumplen con los pliegos actuales ni con las condiciones técnicas exigidas a lo que la plataforma puede ofrecer. Así, Fortinet reitera que no va participar en la licitación y que no entiende por qué la Universidad Nacional los incluyó dentro de dicho documento en el que aseguran que Huawei y Fortinet cumplían con los pliegos. Además, aseguró que tampoco los contactaron para publicar el cuadro.

Adicionalmente, La W pudo confirmar que la licitación de tecnología del Sena no se ha suspendido. Por el contrario, este medio conoció que el director del Sena y su equipo de trabajo se reunirán en Procuraduría con la delegada Liliana Caballero para defender los pliegos de este proceso.

De esta manera, se espera que este 20 de agosto, en horas de la tarde, se conozca la decisión de si se suspende o no esta licitación que tiene un valor por más de 730.000 millones de pesos.

Hasta el momento, las empresas que siguen interesadas en presentarse son: Informática El Corte Inglés S.A. y Telefónica. Las entidades que piden la suspensión son Claro, Multinacional Sonda,Tigo e Indra, que es la compañía que en la actualidad tiene el contrato.