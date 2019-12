Fuerte temblor sacude varias ciudades de Colombia

Durante la tarde del martes 24 de diciembre, un fuerte sismo sacudió varias ciudades de Colombia. A razón del movimiento, la vía Bogotá-Villavicencio fue cerrada preventivamente durante algunos minutos.

Según el primer informe del Servicio Geológico Colombiano, el sismo se registró a las 2:03pm y su magnitud fue 6.2 grados en la escala de Richter, profundidad superficial (menor a 30km), con epicentro en el Meta, en inmediaciones de Lejanías. Una fuerte réplica se presentó minutos después (2:19pm), con una magnitud fue de 5.7.

De acuerdo a la Unidad Nacional del Riesgo, hasta el momento no se registran afectaciones por sismos en Mesetas, Meta.

El presidente Iván Duque ordenó mantener activos los planes de contingencia a nivel nacional y el monitoreo permanente.

La @UNGRD me reporta que luego del sismo, con epicentro en Mesetas, Meta, y de hacer barrido por todos los departamentos del país, no se registran afectaciones. He ordenado que se mantengan activos los planes de contingencia a nivel nacional y el monitoreo permanente.