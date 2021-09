Gabriel Santos renunció a la Comisión de Investigación y Acusación

Este miércoles 1 de septiembre, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Gabriel Santos, presentó su renuncia a la Comisión de Investigación y Acusación.

En el marco de la plenaria de la Cámara de Representantes y siguiendo con el orden del día, se llevó a cabo la votación para aceptar o rechazar le renuncia.

El representante aseguró que su renuncia se debe a que “Fui padre recientemente, mi situación familiar y laboral no me permite darle el trabajo que la Comisión y las personas investigadas requieren, sería injusto con esas personas no dedicarle mi tiempo.”

Agregando que su carga de trabajo no le permite continuar y por eso optó por la decisión para que su partido designe a su remplazo.

Le puede interesar: La historia detrás del logo de campaña de Alejandro Gaviria

Finalmente, la plenaria aceptó la renuncia del representante con 126 votos a favor y 1 en contra.