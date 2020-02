German Efromovich aseguró que no sabía de corrupción en negocio entre Avianca y Airbus

En sus más recientes declaraciones, el mayor accionista de Avianca, German Efromovich, se refirió al escándalo que recientemente empañó a Airbus y de paso a la aerolínea colombiana, debido a que en sus aclaraciones sobre el caso, la empresa europea que diseña y vende aviones civiles, manifestó que para cerrar uno de los negocios más importante de compra de aviones con Avianca, se dieron prácticas de negocio corruptas a través de un ejecutivo de la aerolínea, esto durante el periodo de marzo del 2016.

Ante el escenario, el señor Efromovich, tras aclarar que sus declaraciones las hacía en nombre propio y no de Avianca, aseguró que la negociación que se llevaron a cabo con Airbus, para la adquisición de aviones, las hizo el mismo, junto con otros ejecutivos de la aerolínea de la época y de la mano con la presidencia y directivos designados por Airbus, agregando que “la compra de esos aviones, fue hecha de esa manera, la conduje yo, junto con los presidentes de la época y el director financiero de la compañía, no habría ningún motivo, ni margen para hacer algún tipo de negociación, si Airbus le pago algo a alguien, fue por pura imbecilidad, porque no había motivo para hacerlo”.

Seguido a esto, Efromovich, recomendó a Avianca que solicite ante la diseñadora de aviones, el nombre del ejecutivo que se prestó para realizar el escenario de corrupción en dichas negociaciones, y así sin mayores rodeos e investigación poder tomar decisiones sobre el mismo y ayudarle a las autoridades a aclarar lo ocurrido en su momento, en esta parte Germán Efromovich, aseguró que sí el estuviera al frente de Avianca, eso es lo que haría, desde luego acercándose antes las autoridades competentes, ya que no le interesa tener alguien corrupto al interior de la aerolínea.

Por otro lado, en cuanto a la situación que vive en Avianca, luego de que United tomará el control de la misma, Germán Efromovich, dijo que aunque hasta el momento su grupo empresarial, sigue siendo el mayor accionista, y que de cierta forma la compañía les pertenece por esto y por todo lo que él hizo desde el momento que llego a Colombia y tomó la decisión de invertir en la compañía, no tiene ni voz, ni voto en las decisiones que se toman en Avianca.

Por eso ante el proceso que se dio, en el que United tras haber efectuado un préstamo a Synergy Group, y este último haber incumplido en uno de los puntos del préstamo, dando la oportunidad para que la aerolínea estadounidense se hiciera con el control de la junta directiva de Avianca, a través Kingsland, el señor Germán Efromovich, dijo “primero, yo personalmente creo que este proceso no debería existir, inclusive es ilegal, yo creo que de una manera maquiavélicamente inteligente, Kingsland protegido por United está queriendo tomar esta compañía gratis, en los procesos que fueron hechos aquí en Avianca S.A., que no están enlistados públicamente, fueron hechos de manera oscura, buscando siempre no tornar transparencia ante la opinión pública de lo que estaban haciendo, dicho esto que las reuniones de Aerovías de Colombia fueron hechas de manera escondidas sin permitir que entrarán otros accionistas, no fue dado publico las actas de reuniones”.

En su explicación, Efromovich, aseguró que la movida de United, fue inteligente y que él no la logró percibir, al punto que considera que el default técnico en el que en cierto momento entraron las acciones de Avianca al bajar su precio hasta un punto que estaba estipulado en el negocio con la aerolínea estadounidense, y que por ende le permitía a la misma reclamar el control de Avianca, fue planeado con anterioridad, dándoles un buen resultado.

Finalmente, Germán Efromovich, aseguró que sigue trabajando para en algún momento volver a recupera la aerolínea colombiana.