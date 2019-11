Gobierno evaluará propuesta de declarar ‘refugiados’ a migrantes venezolanos

El canciller Carlos Holmes Trujillo anunció que se está estudiando el impacto de la iniciativa del senador del Centro democrático, Fernando Nicolás Araújo, de cambiar el estatus de migrantes a refugiados.

Tras un debate de control político en el Senado sobre la atención del Estado a los migrantes venezolanos, el canciller aclaró que se está cumpliendo la política en materia de refugio.

Lea también: Se complica situación del ministro de Defensa en el Senado

“Eso no ha generado ningún tipo de inconveniente en la aplicación de la política y se está analizando qué impacto tendría hacer lo uno o lo otro. No todos son migrantes, no todos son refugiados. Las definiciones en materia de derecho internacional no han obstaculizado de ninguna manera la aplicación de la política”, señaló.

El ministro agregó que el Gobierno ha aprobado varias solicitudes de refugio y estudia otras más.

Y nuevamente insistió en la urgencia de aumentar la cooperación internacional para atender a la población migrante en Colombia.

Le puede interesar: Los pagos de Armando Benedetti a la administración del apartamento de Ruby Corredor