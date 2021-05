Gobierno exige desbloquear las vías para instalar mesa de negociación

El Gobierno citó a algunos representantes del Comité Nacional del Paro con el fin de dialogar sobre el documento de garantías para la negociación.



El Ejecutivo exigió desbloquear las vías y pidió incorporar este punto en el acuerdo con la colectividad.



Además, advirtió que algunos miembros del comité “han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios sin condenar los bloqueos”, lo que para el Gobierno no es negociable.

El consejero presidencial para la Estabilización y coordinador del diálogo, Emilio Archila, ratificó la voluntad de seguir buscando consensos e invitó al comité a reunirse nuevamente el próximo domingo 30 de mayo.



Por su parte, los representantes del comité aseguraron que el Ejecutivo no les socializó las objeciones a los preacuerdos y que “esta es la consecuencia de negociar con alguien que prácticamente no estaba en el Gobierno”.



“El Gobierno lo que quiere es dilatar para no iniciar una negociación del pliego de emergencia, quiere volver a reabrir la negociación de garantías”: dijo Alirio Uribe, uno de los representantes del colectivo.

