Gobierno financiará nóminas de pequeñas y medianas empresas durante 3 meses

En su especial de televisión, el presidente Iván Duque anunció que antes del próximo lunes expedirá un decreto que le permitirá al Estado financiar, por tres meses, las nóminas de las mipymes para cubrir a los trabajadores hasta con 5 salarios mínimos.



“Esto se hace frente a un compromiso que debe quedar explícito y es que no haya despidos de personal. La Nación asume ese financiamiento pero condicionado a que no tengamos pérdidas de personal de trabajo en ese sector tan importante para la generación de ingresos en el pueblo colombiano”, explicó el jefe de Estado.



El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, indicó que a través de las líneas de financiamiento del Fondo Nacional de Garantías buscan que los créditos lleguen a las mipymes, a los independientes y a sectores estratégicos.



“Esa garantía será de hasta el 80%. Diseñamos un esquema que consiste en que las mipymes puedan emitir títulos de deuda para que los adquiera el sistema financiero y puedan pagar esos salarios. Con eso logramos que se aseguren hasta 5 salarios mínimos de la nómina y que el sistema financiero esté tranquilo. No perderemos empleo y tendremos capacidad rápida de reacción”, aclaró.