Gobierno no destina recursos para reforzar la justicia indígena: Gerardo Jumi

Dado que los militares señalados de abusar a una menor indígena aceptaron el terrible hecho y la Fiscalía les imputó cargos por acceso carnal violento, el secretario de la mesa de pueblos indígenas, Gerardo Jumi, se refirió al tema después de los primeros resultados de la autoridades, “esa decisión es importante para la justicia, para el país, para las familias indígenas que están siendo azoradas por la injusticia sexual. Se tiene que hacer justicia en favor de la niña indígena que fue abusada sexualmente por estos hombres de esta manera que no tiene calificación “.

Frente a las especulaciones de que estos casos son comunes entre la fuerza pública y las comunidades, expresó que, “no podemos decir que es normal una relación de conflicto, no deberían existir esas relaciones conflictivas, pero lamentablemente se dan las relaciones de esa manera (…). En algunos territorios, las autoridades indígenas, han tomado la decisión de solicitar la salida o de expulsar los grupos armados al margen de la ley y grupos armados del Estado”.

“Lamentablemente no termina siendo una Fuerza Pública, termina siendo agentes de ocupación que no tiene a veces el consenso social o no tienen esa aceptación, justamente porque la relación con la sociedad se dan bajo estas situaciones que estamos denunciando”, agregó Jumi.

Además, el secretario de la mesa de pueblos indígenas comentó que el año pasado se entregó una lista de los casos de violaciones de derechos humanos a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, porque estos casos se presentan constantemente en las comunidades.

Por otro lado, Gerardo Jumi denunció que “el Gobierno y el Estado de su conjunto no ha aportado con su obligación de habilitar una infraestructura capaz, para que la justicia indígena ejerza una justicia eficaz y con el debido proceso”.

Otra de ellas fue que “las ayudas del Gobierno para los territorios indígenas por la pandemia del COVID-19, quedaron en televisión”.