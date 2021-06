Golpe para Cambio Radical: David Luna no aspirará al Senado

El algoritmo de este martes nos lleva a hablar de Cambio Radical porque con la decisión de varios de los congresistas de ese partido de no volver a aspirar en 2022, el partido de Alejandro Char y Germán Vargas Lleras tiene que llenar un hueco de más de 250 mil votos, si no quiere perder representación en el Senado.



Pues nos enteramos que la situación de ese partido se agrava por la decisión de una de sus mayores figuras de opinión de no aspirar en el año 2022.



Varias fuentes nos confirman que pese a ser una de las grandes apuestas de Cambio Radical para encabezar la lista al Senado, el exministro David Luna tomó la decisión de quedarse en Alianza In, el gremio de empresas de aplicaciones e innovación, y de no volver al Congreso, donde estuvo entre 2006 y 2010.

Así que el director del partido, Germán Córdoba tendrá que mover sus fichas para recomponer la lista, ahora que Luna dio un "no" definitivo.