Gustavo Bolívar dice que salió del país por amenazas y falta de protección

El senador Gustavo Bolívar anunció que salió del país por cuenta de amenazas y una persecución en su contra.



Además, denunció que la Unidad Nacional de Protección no le ha brindado medidas de seguridad por fuera de Bogotá.



"Hace 15 días denuncié cómo esta institución me respondió que no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en mi visita a Barranquilla al lanzamiento del Pacto Histórico en esta ciudad. Pues bien, he vuelto a Barranquilla esta semana y me han respondido de la misma manera", aseguró.

Y contó que tuvo que llegar al aeropuerto desprotegido y desplazarse a varios municipios "sin servicio de seguridad".



Ante esta situación, informó que llegó a un acuerdo con el presidente del Congreso para trabajar, de forma virtual, en las comisiones y plenarias del Senado.

"Volveré al país cuando las condiciones de seguridad mejoren, cuando la Unidad Nacional de Protección decida prestarme el servicio como se lo presta a muchos congresistas del partido Centro Democrático por fuera de la ciudad, menos a quienes estamos en la oposición. También le he pedido medidas cautelares a la CIDH", señaló.