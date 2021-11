Gustavo Petro y Alexander Vega se reunieron para hablar de garantías electorales

El senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, se reunió con el registrador nacional, Alexander Vega, para hablar sobre la depuración del censo electoral, la auditoría del nuevo software, las garantías para que no haya fraude electoral y la observación internacional.



A propósito, el congresista aseguró que “siempre habrá intranquilidad en las elecciones”.



“La Policía ha dado pocos resultados en el frente de la prevención de la compra del voto en Colombia. Aquí en la Registraduría de lo que se trata es de garantizar que el proceso mismo electoral, ya en las mesas, en los puestos de votación, en el momento en que se vota, sea transparente y vamos en camino”, dijo.

En cuanto a los consulados en el exterior, señaló que no puede haber jurados homogéneos, es decir que quienes cuiden las mesas de votación pertenezcan a una misma agrupación política. Y en que en dicho escenario, advirtió que podrían agregarse tarjetones que no sean de los electores.



“De esta reunión sale que en las mesas donde hay ese peligro se van a poner las máquinas biométricas de identificación de huellas que permitan que no haya votantes que suplanten. Pero en los consulados todos los funcionarios del Gobierno son los jurados y eso no puede ser, eso hay que cambiarlo”, puntualizó.



Finalmente, habló de las elecciones en Nicaragua y dijo que “no las reconocería” porque no hay una democracia sino una persecución política.