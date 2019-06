Hay que sacar a todos los magistrados. Como un brazo con gangrena, hay que amputar: Hoyos

Después de que Álvaro Uribe se refiriera al referendo promovido por un grupo de ciudadanos para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), crear salas especiales en la Corte Suprema y sacar a los actuales magistrados, y señalara que, aunque no es una iniciativa de su partido, hay una serie de puntos importantes por los que votaría sí, la situación generó polémica.

Hoy en La W con Vicky Dávila, Luis Fernando Velasco, Antonio Sanguino, Herbin Hoyos y Álvaro Hernán Prada debatieron en La W sobre controversial referendo que busca acabar con la JEP y reformar las Altas Cortes.

En primer lugar, Herbin Hoyos, aseguró que “el referendo es una respuesta a la incapacidad de los políticos de atacar la corrupción, de hacer la reforma política. La corrupción se ha incrustado en las altas cortes y de ahí nace la JEP”

“Lo que haríamos es cambiar la administración de justicia. Las normas no se tocan, se toca es el administrador y se sale de todos esos magistrados que han estado involucrados en hechos de corrupción” añadió.

Por su parte, Velasco, expresó su preocupación por las implicaciones que tendría este referendo, “me da miedo que terminemos en autoritarismo”.

Sobre esto, Antonio Sanguino añadió que “esta propuesta de referendo atenta contra los fundamentos de un acuerdo de paz, que ya está refrendado ante la comunidad internacional”.

Agregó que “las Cortes se crearon para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades de los gobernantes. Y el Estado de Derecho es uno de los fundamentos de la democracia moderna”.

Ante esto Hoyos respondió que “las cortes se mantienen, lo que se hace es quitar a los magistrados que están allí”.

Sobre la JEP, Hoyos desmintió que quiera acabarla y destacó que “seguirá funcionando, pero se crea la sala que se va a reemplazar y se traslada toda la documentación a la sala especial”

“La academia es quien tendrá la responsabilidad de elegir magistrados por concurso de méritos. Se conservan los mismos periodos, es una revocatoria de mandato vía referendo” explicó.

Respecto a este tema, Velasco destacó que “este debate de Santrich y la JEP sirve para que algunos sectores enfoquen todos los problemas del país en ellos”.

También hablaron sobre el Estado de Opinión versus el Estado de Derecho, Sanguino, sobre esto, dijo que “al estado de opinión acudió Fujimori, acudió Chavez, acudió Hitler y Mussolini, y colocaron el estado de opinión por encima del estado democrático”.

Prada refutó, “no es que se enfrente el estado de opinión con el estado de derecho. También se obedece al espíritu democrático. Hay varios mecanismos de participación para las personas. El estado de opinión no es una cosa distinta que una herramienta que tienen los ciudadanos de defender las normas constitucionales”.

De otra parte, Herbín manifestó que “Soy el cerebro de esta propuesta. Está mal decir que el promotor de esto es Uribe; es como si los que no fuéramos uribistas no pensáramos. Yo no soy uribista, soy periodista y soy crítico”.

Y Padra agregó “en Colombia no es un secreto que quien tiene mayor liderazgo y caudal electoral es Álvaro Uribe”. A lo que Sanguino respondió “si la última encuesta galluop le da Uribe el 55% de imagen desfavorable y cree tanto en el estado de opinión, ¿por qué no renuncia a su curul en el senado?:”

De otro lado, Velasco puntualizó “yo me niego a creer que digan que todos los magistrados vengan de las mafias”.

"¡Santrich no representa todos los problemas de Colombia! Son muchos otros, hay problemas mucho más graves en el país" finalizó el senador.

Para terminar, Hoyos aclaró que este referendo no se trata del Estado de Opinión, ni de las cortes o las investigaciones de Uribe sino de "acabar con la corrupción".