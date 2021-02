Hay una regla para entregar las dosis: Fernando Ruiz responde a polémica con Claudia López

En diálogo con La W, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se pronunció sobre los “colados” en el Plan Nacional de Vacunación.

Así, aseguró que, aunque Colombia está haciendo un gran esfuerzo por estar blindada, es muy difícil controlar cada puesto de vacunación. Por ello, hay una mesa de trabajo con Procuraduría, Contraloría y Superintendencia De Salud para vigilar y sancionar las irregularidades que se presenten en cada puesto de vacunación.

Frente a la pérdida de dosis de vacunas en Risaralda, el ministro Ruiz explicó: “Uno puede perfectamente perder una dosis por un desperdicio en la forma en que se aplique la vacuna. Hay que tener una adecuada supervisión, estamos aprendiendo hasta ahora”.

Cabe recordar que el pasado lunes 22 de febrero, durante el programa Prevención y Acción, Ruiz explicó que es normal que en la aplicación de las vacunas se pueda perder entre un 5% y un 10% de las dosis. Según indicó el jefe de cartera, esto se debe a que, por ejemplo, el vial que contiene las vacunas no traiga la cantidad precisa de las dosis o que se aplique una dosis de manera incorrecta.

Por otra parte, respecto a los cuestionamientos de la alcaldesa Claudia López sobre la demora en la aplicación de vacunas china Sinovac, el ministro afirmó que no tiene ninguna tensión con la mandataria.

“Todos debemos comprender que entregar vacunas tiene una gran complejidad. Tenemos una norma, una regla para evitar problemas de desequilibrios. Para eso necesitamos los reportes de información sobre el número de personas mayores, tenemos que consolidarlos y hacer la asignación respectiva”.

El ministro reiteró que, incluso, existen conversaciones en las que le ha explicado a la alcaldesa, paso a paso, cómo será el proceso de vacunación. Por esta razón, no entiende los cuestionamientos: “Yo tengo chats en donde le he explicado cada detalle sobre cómo se va aplicar la vacuna china, siempre he estado dispuesto a ayudar a la Alcaldía de Bogotá”.

Finalmente, el ministro confirmó que este 23 de febrero se distribuirán más de 20.000 vacunas a Mitú, Puerto Inírida y Leticia, y mañana inicia la vacunación en esas regiones.