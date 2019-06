Hortensia Espitaleta, publicista y creadora de la fundación Mariana Novoa, es #UnaMujerW

“Fue un evento desafortunado en donde la falta de prevención y reacción apropiada generó que Mariana de tan sólo 23 meses de edad perdiera la vida en la piscina de su jardín infantil en su primer día de clases. Perder un hijo es algo muy fuerte y es lo más difícil que le puede pasar a un ser humano y desde ese momento mi vida cambió”, recuerda Hortensia Espitaleta.

A pesar de la fortaleza de su voz Hortensia habla de Mariana, su hija, por cuenta de su trágica partida, desde el 2007 hasta la fecha, Hortensia ha capacitado en labores de reanimación cardiopulmonar básica, y maniobras de saturamiento a 4760 madres y padres de familia:

“Desafortunadamente la seguridad infantil sigue siendo un factor que la gente no tiene en cuenta, que se menosprecia, y no entienden que el riesgo existe, de hecho, nosotros en la fundación Mariana Novoa hacemos unos talleres de primeros auxilios y RCP, donde le contamos a un papá o una mamá qué hacer ante eventos prevenibles como mordedura, quemadura, ahogamiento, atoramiento, intoxicación, saber qué hacer y a quién recurrir, que ellos sepan cómo prevenir una tragedia”, cuanta Hortensia.

Hortensia capacita, genera conciencia y enseña:

“Es muy importante que los jardines infantiles cuenten con las medidas de prevención, que estén preparados para atender una emergencia, ya la Secretaría de Integración Social exige el registro educación inicial y ya los jardines sobre todo en Bogotá a cumplir con algunas medidas de seguridad. Sin embargo, nosotros damos unos tips responsables que son aprender a nadar, no pierdas de vista tus hijos, evita distracciones, disfruta de la piscina o cuerpos de agua de manera segura y capacitarte en RCP”, explica Hortensia.

Hortensia quiere que la misión que le encomendó Mariana llegue a los más vulnerables:

“Tenemos un proyecto social en el barrio El Codito, hermoso, donde hacemos talleres de arte, de música y danza, donde benefician 110 niños en edades de cuatro a 14 años”, recuerda la publicista.

El legado de Mariana no se quedó en palabras. Ya se ha materializado en acciones:

“Mi mayor logro es generar conciencia, que los accidentes infantiles son 100% prevenibles, que contarle al mundo entero que ahogamiento infantil es un evento rápido y silencioso, todavía me generan susto que la gente diga a mí no me va a pasar, y los accidentes pasan, pasan en cuestión de segundos”, cuenta Hortensia.

Hortensia Espitaleta, publicista y creadora de la fundación Mariana Novoa, es #UnaMujerW