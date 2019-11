Hyundai te regala un IONIQ, entérate cómo participar

En este concurso de Hyundai en La W puede ganarse un HYUNDAI IONIQ. Siga las instrucciones para que participe.

Mecánica:

A partir del 13 de noviembre sintoniza la W Radio durante 5 semanas Inscríbete en el formulario alojado en el portal de W Radio y responde correctamente las 5 preguntas relacionadas sobre el Hyundai Ioniq El 19 de diciembre podrás ser uno de los elegidos para responder al aire dos preguntas en La W Radio Si eres el primero en responder correctamente serás el ganador de un Hyundai Ioniq hibrido 2019

Descripción del premio

Un (1) vehículo Hyundai Ioniq Hybrido 2019 referencia IOHP-19 por valor de 86.990.000 y se cubrirá el impuesto de ganancia ocasional correspondiente al 20% del valor del vehículo.

¿Ya conocen el nuevo carro híbrido de Hyundai? Este vehículo combina un motor tradicional con un motor eléctrico, logrando que el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes sean muchísimo menor que los de un auto convencional. Además, al estar en superficie plana, el Hyundai ioniq híbrido utiliza su motor eléctrico, así, nuestros bolsillos y nuestro planeta sufren menos. Genial, ¿verdad?

La batería del motor eléctrico del Hyundai Ioniq, a diferencia de lo que muchos creen, no necesita conectarse a un cargador externo. La energía cinética, generada por el movimiento y apoyada por el motor a gasolina carga automáticamente su batería de alto voltaje que su vez por seguridad y comodidad está ubicada debajo de la silla trasera. Un sistema tan práctico que te permite recorrer largas distancias sin preocuparte por quedarte sin energía.

El nuevo Hyundai Ioniq es un vehículo mucho más amigable que uno tradicional, ya que tiene la tecnología paddle shifters, la cual permite hacer cambios en su caja automática de doble embrague desde el mismo volante, como un auto de F1. Así podemos asegurar que el Hyundai Ioniq es uno de los pocos carros comerciales con un volante que SÍ te permite tener el control de todo tu vehículo. Como debería ser.

Hyundai ofrece una extendida garantía original de fábrica que le brindará toda la confianza y respaldo que usted necesita durante 7 años o 140.000 Kms esto incluye/aplica también a la batería del IONIQ Híbrido

Aplican términos y condiciones (Ver abajo)

CON BASE EN LA ANTERIOR INFORMACIÓN, LLENE EL SIGUIENTE FORMULARIO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS:

Actividad "HYUNDAI EN LA W"

La participación en la actividad "HYUNDAI EN LA W" (en adelante "Actividad") implica el conocimiento y aceptación, total y sin condiciones de los presentes términos y condiciones. El participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones en los que se desarrollará la Actividad tiene pleno derecho a no participar en la misma.

Emisora: W Radio

Formularios en: www.wradio.com.co

l. De los realizadores

Esta Actividad es organizada por Neocorp S.A.S sociedad legalmente constituida, identificada con NIT

900878893-3

La Actividad será difundida por el organizador, al público en general, utilizando la Emisora como canal de difusión del contenido de su actividad.

2. De los participantes

Participan las personas naturales mayores de dieciocho años (18). Los ganadores deberán ser residentes ÚNICAMENTE en Colombia. Tener pase vigente (no es excluyente) Cada usuario podrá participar una vez por pregunta No podrán participar personas que no diligencien los datos requeridos en la Web o que ingresen información falsa, estos serán descalificados inmediatamente, sin perjuicio acciones adicionales que Caracol S. A o cualquier empresa de grupo económico considere pertinentes para garantizar la transparencia de la Actividad.

f) No podrá participar en este esta Actividad los empleados de Caracol S.A y de Neocorp S.A.S

Tener conocimiento de este reglamento, ya que la aceptación y recibo del premio conlleva la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, limitaciones y responsabilidades, no solo de este reglamento, sino las que conlleva el reclamo y aceptación de un premio. No haber incutTido en conductas o participado en actividades que puedan comprometer su buen nombre e imagen y/o menoscabar la reputación y el buen nombre de la Emisora o las marcas de Neocorp S.A.S y de Caracol, de otro participante o de cualquiera de sus Patrocinadores y/o de los bienes o servicios que estos ofrecen. No haber participado en ningún tipo de evento, concurso o actividad contraria a la ley, el orden público y las buenas costumbres. No haber ganado premio en una Actividad de la misma Emisora en el último año, contado a partir de la fecha de inicio de la presente Actividad.

3. Mecánica de la Actividad

El objetivo es entregar al oyente que mejor pueda contestar las preguntas un Hyundai Ioniq Hybrido 2019 referencia IOHP-19. Valor $86.990.000 Para participar, los oyentes deben:

Vigencia: Del 13 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2019 a nivel Nacional

Inscripción: Inscripción será entre las fechas el 13 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2019, en el portal web de la emisora. Al momento de inscribirse deberá responder las 5 preguntas que serán lanzadas al aire en el noticiero W (entre las 5 am y las 12 m) en el botón fijo del portal de W radio (Se hará I pregunta por semana). Entrega del Premio Para recibir el premio el ganador deberá entregar firmado a la Emisora estos términos y condiciones El Automóvil no se enviará por ningún medio ni se entregará a través de terceros. Tampoco se entregará valor del vehículo en efectivo. El premio será entregado por Neocorp SAS, en un concesionario Hyundai de la Red en la ciudad de Bogotá El premio será entregado dentro de un tiempo no mayor a 30 días calendario después de ser informado; de lo contrario pasados los 30 días calendario si el beneficiario no acepta y recibe el vehículo, Neocorp SAS otorgará el premio al primer suplente de los 2 seleccionados, según el orden de inscripción. LA EMISORA podrá transmitir en vivo o en diferido las imágenes, sonido y video del proceso de selección y de entrega del premio.

Alcance

Territorio Colombiano. Los participantes asumen los costos de desplazamiento para la entrega del premio.

Premio Un (1) Vehículo Hyundai Ioniq Hybrido 2019 referencia IOHP-19 por valor de $86.990.000. y se cubrirá el impuesto de ganancia ocasional correspondiente al 20% del valor del vehículo.

a. No incluye: transportes desde y hacia Bogotá para reclamar el premio; gestos de matrícula, impuestos o seguros del vehículo; accesorios adicionales que requiera el ganador y gastos de mantenimiento del vehículo

b. En caso de que el participante por cualquier motivo no pueda o decida no recibir el premio, no es reembolsable por dinero ni en bienes o servicios de cualquier clase.

Descalificación

Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a la Actividad, se descubre que el ganador incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a entregarle su premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías de Ley.

Limitación de Responsabilidad:

El participante es libre de participar en la presente actividad. La responsabilidad frente al participante finaliza con la puesta a disposición del premio al ganador. Como quiera que Caracol S.A. concurre en su calidad de canal de difusión de la actividad del anunciante, no es responsable por ningún efecto adverso que el premio pueda tener sobre el participante.

Autorización:

Con la inscripción, los participantes aceptan el tratamiento de los datos personales según la política de privacidad publicada en la web del organizador y estos términos y condiciones y para las siguientes finalidades: realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios; suministrar los datos recolectados a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual Caracol S.A tenga un vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y telemercadeo, etc.) para la ejecución de las mismas; transferir los datos personales fuera del país a cualquiera de las empresas del Grupo Prisa para los mismos fines aquí descritos, transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales Caracol S.A haya suscrito un contrato de procesamiento de datos. Los datos personales están sujetos a nuestra política de privacidad colgada en el sitio web www.wradio.com.co Así mismo, autorizan a Neocorp SAS y a Caracol S.A. a publicar y divulgar, incluidas las redes sociales o cualquier medio de comunicación que le pertenezca o llegue a pertenecerle, las fijaciones audiovisuales y fotográficas que Caracol S.A. o Neocorp SAS obtenga a partir de la participación en "LA ACTIVIDAD", para ilustrar cualquier tipo de información y/o publicidad. Los patiicipantes garantizan que las fijaciones audiovisuales y fotográficas de la imagen, voz, interpretaciones y biografías que contienen los documentos entregados a la Emisora, son de su propiedad exclusiva y por tanto tienen la facultad plena para cederlas. Además, los participantes autorizan a Neocorp SAS y a Caracol S.A. para que use su imagen obtenida del proceso de inscripción y de participación en "LA ACTIVIDAD", para incluirlo en material de uso comercial, por ejemplo y sin limitarse, Caracol S.A. podrá realizar compilaciones del proceso de pre-inscripción, actividades como "detrás de cámaras", ediciones especiales y en general cualquier material que conlleven el uso de las imágenes.

La anterior autorización de uso de sus datos personales e imágenes es en forma gratuita, sin límite territorial, por el tiempo que Neocorp SAS y a Caracol S.A. estime necesario y/o pertinente el uso de dicho material en cualquiera de los medios de comunicación de su propiedad. En todo caso el participante declara y acepta que mantendrán indemne a Neocorp SAS y a Caracol S.A. frente a cualquier reclamación de terceros sobre todas las obras cuyo uso autorice bajo cualquier título a Caracol. En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario desea darse de baja de esta plataforma, solicitar alguna modificación, corrección, actualización o supresión de todos los datos personales que nos ha proporcionado, dejar de recibir información comercial, así como contactarse con nosotros por cualquier otra causa, puede enviar un correo electrónico: tgallego@neocorp.com.co y a privacidad@caracol.com.co

9. Prohibiciones especiales:

El participante se obliga a observar las siguientes prohibiciones y en los demás documentos y contratos que llegue a suscribir con Caracol S.A y/o Neocorp S.A.S., a saber: