Incumplimientos de la UNP a compromisos del acuerdo con excombatientes de Farc

Nelson Córdoba, presidente del sindicato SEPCOL de la UNP, afirmó en Sigue La W que “desde el sindicato estamos consultando a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía que se le haga investigación a este contrato”, debido a que existen “falencias muy grandes. Se da un detrimento patrimonial”.

Mientras que este año han sido asesinados 26 excombatientes de las Farc, y 276 desde que se firmaron los acuerdos de paz, disminuye el número de escoltas y esquemas de seguridad en la Unidad Nacional de Protección (UNP), se incumple lo acordado en la Habana para garantizar la vida de estas personas, desconociendo también una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz, y existen presuntas irregularidades que se estarían dando en la entidad.

Con el acuerdo de paz se estableció que 1,200 personas serían contratadas en la UNP para proteger a los excombatientes de las Farc (esquemas de seguridad que deben ser compuestos con personal de confianza y con reincorporados), lo cual se cumplió en el año 2019. Sin embargo, algunos de dichos contratos fueron cancelados y actualmente solo estarían prestando dicho servicio 1,130 escoltas.

Por otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de un auto, ordenó ampliar la planta de personal de seguridad con 686 nuevos escoltas y 40 analistas de riesgo ante el creciente número de asesinatos y amenazas contra exmilitantes de las Farc en todo el país, pero hasta la fecha dicha orden no se ha cumplido en su totalidad.

Le puede interesar:

Uno de los sindicatos de la UNP advierte que no solo se está incumpliendo con la contratación de escoltas, sino que se estarían vinculando personas sin experiencia, que supuestamente no se tiene en cuenta a personal de planta para los esquemas de seguridad, que les piden a los beneficiarios que no acepten algunos escoltas y que para personal de confianza se están contratando familiares, amigos, exmiembros de la Policía y el Ejército. Adicionalmente, se cuestiona el gasto que esto ha generado y que no se tiene certeza de más 13 mil millones destinados a este fin.