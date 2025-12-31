Salud y algo másSalud y algo más

¿Cómo manifestar las metas y saber en qué enfocarse en este año nuevo? Numeróloga explicó

Andrea Novoa describió que, para alcanzar las metas, es vital identificar bloqueos subconscientes y creencias limitantes.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Anna Blazhuk

Aury Lamadrid

La numeróloga, sanadora espiritual y energética, Andrea Novoa, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo más, este 31 de diciembre para hablar sobre la manifestación y el año nuevo.

Novoa explicó que el 2026, bajo la vibración del número uno, representa un renacimiento ideal para emprender y liderar proyectos personales. Según la numeróloga este nuevo periodo exige autenticidad y decisiones valientes para sembrar las bases de la próxima década, dejando atrás lo que ya no resulta auténtico.

¿Cómo manifestar?

Novoa describió que para alcanzar las metas, es vital identificar bloqueos subconscientes y creencias limitantes que impiden el flujo de abundancia. La experta recomendó sustituir expresiones de carencia por afirmaciones en presente, como “yo tengo”, dando órdenes claras al cerebro.

Asimismo, sugirió que herramientas como el mapa de sueños o vision board solo funcionan si se conectan con la emoción y la sensación real del logro alcanzado.

¿Cómo manifestar las metas y saber en qué enfocarse en este año nuevo? Numeróloga explicó

