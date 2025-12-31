La numeróloga, sanadora espiritual y energética, Andrea Novoa, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo más, este 31 de diciembre para hablar sobre la manifestación y el año nuevo.

Novoa explicó que el 2026, bajo la vibración del número uno, representa un renacimiento ideal para emprender y liderar proyectos personales. Según la numeróloga este nuevo periodo exige autenticidad y decisiones valientes para sembrar las bases de la próxima década, dejando atrás lo que ya no resulta auténtico.

¿Cómo manifestar?

Novoa describió que para alcanzar las metas, es vital identificar bloqueos subconscientes y creencias limitantes que impiden el flujo de abundancia. La experta recomendó sustituir expresiones de carencia por afirmaciones en presente, como “yo tengo”, dando órdenes claras al cerebro.

Asimismo, sugirió que herramientas como el mapa de sueños o vision board solo funcionan si se conectan con la emoción y la sensación real del logro alcanzado.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Cómo manifestar las metas y saber en qué enfocarse en este año nuevo? Numeróloga explicó 23:58 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Escuche W Radio en vivo: