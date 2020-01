Inflación en Colombia sube y se ubica en 3,80 % en 2019

La inflación en Colombia en 2019 fue del 3,80%, 0,62 puntos porcentuales más que la cifra registrada en 2018, año en el que se ubicó en 3,18 %, informó este sábado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



"La inflación anual del 2019 cierra en 3,8%, que se encuentra dentro del rango meta. Particularmente coincide o es muy cercana con las proyecciones que había establecido el Banco de la República", afirmó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en la presentación de los resultados.



La entidad detalló además en un comunicado que las divisiones que más contribuyeron a la inflación, que se mide con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fueron "alojamiento, agua, electricidad y gas" con 1,15 %, seguido por "alimentos y bebidas no alcohólicas" (0,87 %) y transporte (0,44 %).



Por su parte, las que menos aportaron a la inflación de 2019 fueron "prendas de vestir y calzado" con 0,03 %, a la que siguió "salud" (0,05 %), "bebidas alcohólicas y tabaco" (0,09 %) y "muebles y artículos" (0,11 %).



El DANE agregó que las divisiones que registraron mayor variación el año pasado fueron la de "alimentos y bebidas no alcohólicas" con un 5,80 % y "educación" con 5,75 %.



A diferencia de estas dos anteriores, "prendas de vestir y calzado" fue la que menor variación registró al crecer un 0,69 %, seguida por "muebles y artículos", que aumentó un 2,54 %.



Entre tanto, la variación del Índice de Precios al Consumidor en diciembre pasado fue de 0,26 %, lo que significa una reducción de 0,04 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018, cuando se ubicó en 0,30 %.



En el último mes de 2019 la división que mayor variación registró fue la de "recreación y cultura" con 1,41 % e "información y comunicación" con 0,96 %, mientras que "alimentos y bebidas no alcohólicas" tuvo una variación negativa de 0,25 %.



Al cierre de 2019, enero fue el mes en el que se registró la mayor variación en la inflación con un 0,60 %, seguida por febrero y abril, con 0,57 % y 0,50 %, respectivamente, agregó la información.



Riohacha fue la ciudad que cerró con la mayor inflación con un 4,79 %, seguida por Cali (4,53 %) y Medellín (4,49 %), mientras que Neiva (2,72 %), Villavicencio (2,94 %) e Ibagué (3,37 %) registraron la menor inflación.