Inicia vacunación para población entre 60 y 79 años

A través de la Resolución 327 de 2021 el Ministerio de Salud ordenó iniciar oficialmente la vacunación de la etapa 2, es decir a las personas de 60 a 79 años. Según el ministro de Salud, Fernando Ruíz, esta decisión se toma porque ya varios entes territoriales han culminado y avanzado en la vacunación para mayores de 80 años. Por lo que tienen autorización de iniciar a partir de la fecha la inmunización de la etapa dos.

“Vamos a iniciar con las personas ubicadas en centros de adulto mayor, centros de larga estancia para poder proteger a esta población que es la que tiene mayor riesgo dado que se encuentra usualmente confinados en estos establecimientos y eso nos da una oportunidad importante de reducir el riesgo en operativos que se realicen en los distintos departamentos del país”, explicó Ruiz.

Lea también: Mayores de 80 años en Colombia podrán vacunarse sin cita

Cabe aclarar que por ahora la población entre 60 y 79 años será vacunada a través del mecanismo inicial, es decir que deben esperar el agendamiento previo de su EPS para poder ser inmunizados.

Finalmente, el ministro explicó que el hecho de que inicie esta etapa dos no significa que los mayores de 80 años no puedan ser vacunados, pues a lo largo del plan de vacunación podrán asistir a las IPS para recibir su vacuna no importa fecha ni lugar.