Investigan a la UNAL por recaudo irregular de dinero en efectivo entre 2013 y 2018

Por: María C. Suárez y Paula Bolívar

La W conoció en primicia que la Universidad Nacional de Colombia tiene en este momento una investigación en la Fiscalía General de la Nación y cuyo traslado se hizo a través de la Contraloría.

Según el documento al que tuvo acceso La W, esta investigación se hace porque durante los años 2013 y 2018, la Universidad Nacional recaudó de forma irregular dinero en efectivo por cursos de reanimación en el Centro de Estudios en Medicina de Urgencias, CEMU.

Solo entre enero y octubre de 2018, 63 personas se inscribieron al curso de reanimación y realizaron el pago en efectivo a una contratista que ejercía funciones como Coordinadora general de los cursos de extensión de este Centro, y quien estuvo vinculada durante varios años por medio de contrato de prestación de servicios.

Sin embargo, dicha forma de pago no estaba contemplada dentro de los procesos administrativos ni era responsabilidad de la contratista. Se habla de más de $40.000.000 al año recaudados en efectivo y sin justificación alguna.

Además, no existe soporte de recibos ni facturas de aquellos inscritos que pagaron el curso en efectivo directamente a la contratista antes mencionada. Para las inscripciones de estos cursos, no se contó con la aplicación de un proceso establecido por la Facultad, ni por la Universidad, es por eso que el recibo que genera el CEMU no se encuentra registrado en ningún proceso administrativo.

Esta contratista terminó, de manera unilateral, con su último contrato de prestación de servicios, una vez fue solicitada para rendir informe de lo sucedido, alegando un estudio en el extranjero.