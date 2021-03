Invías anunció nuevos cierres nocturnos en la vía Calarcá – Cajamarca

La reciente ola de invierno que ha asotado al país ha obigado al Gobierno Nacional, en cabeza de Invías, ha restringir de manera temporal el paso por el Túnel de La Línea, entre el 15 de marzo y 26 del mismo vez, debido a trabajos de entabilización de la vía, en los séctores de los Cinabrios y de Bellavista.

Este cierre temporal corresponde a la realización de actividades controladas que implican riesgos sobre la vía, lo que permitirá dar continuidad a los trabajos para la puesta en servicio del proyecto Cruce de la Cordillera Central.

A partir de las fechas mencionadas, desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m., los conductores no podrán movilizarse en el corredor que de Cajarmarca (Tolima) conduce a Calarcá (Quindío).

La noticia fue compartida por el Instituto Nacional de Vías en su cuenta oficial de Twitter, donde invitó a quienes planean viajar por esta carretera que tomen las debidas precauciones y monitorear constantemente sus redes sociales para enterarse de las últimas noticias. También, a consultar la línea gratuita para celular #767.

Para mantener la movilidad de los usuarios durante los cierres, se tendrán como rutas alternas las siguientes vías:

Desde Bogotá:

Ruta 1: Bogotá – Madrid – Facatativa – Villeta – Guaduas – Honda – Mariquita – Manizales- Pereira – Cartago – La Paila O Desviar En Manizales Hacia Armenia – La Paila

Ruta 2: Bogotá – La Vega – Villeta – Guaduas - Honda – Mariquita – Manizales- Pereira – Cartago – La Paila O Desviar En Manizales Hacia Armenia – La Paila

Para los usuarios que transiten desde los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y Sur de Tolima, y se dirijan al Suroccidente del país estará disponible la siguiente opción:

Ruta 3: Ibagué – Mariquita – Manizales – Pereira - Cartago – La Paila y continuar su destino.

Para usuarios de vehículos livianos y de transporte público con capacidad máxima para 19 pasajeros, se dispuso:

Ruta 4: Bogotá – Madrid – Los Alpes – Cambao – Armero – Mariquita – Manizales – Pereira – Cartago – La Paila – y continuar su destino.

Para los usuarios que se dirijan hacia el noroccidente del país estará disponible la siguiente opción:

Ruta 5: podrán llegar a Manizales por las vías indicadas anteriormente y continuar su recorrido hasta su destino.