Ivanka Trump llegó a Bogotá y fue recibida por la vicepresidenta

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez recibió a Ivanka Trump, la asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó a Bogotá para cumplir una agenda enfocada en el empoderamiento económico de las mujeres colombianas.

“Acabo de aterrizar en Bogotá, Colombia. Gracias a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por la cálida bienvenida. Esperamos un gran viaje”, dijo Trump.

Just landed in Bogota, Colombia. Thank you Vice President Marta Lucía Ramírez for the warm welcome. Looking forward to a great trip! 🇺🇸🇨🇴#WGDP pic.twitter.com/v6Kit7dRcG