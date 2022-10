Javier Fernández habla sobre su salida de Caracol Televisión

En entrevista con La W Radio, Javier Fernández, el llamado "cantante del gol", habló sobre las razones que lo llevaron a apartarse del Gol Caracol, espacio televisivo donde se hizo célebre como narrador deportivo en Colombia, y que lo llevó a participar de varios cubrimientos mundialistas.

"No me fuí de Caracol porque tenga una oferta de otra parte ... prefiero quedarme con las cosas buenas que pasaron allí", señaló Fernández, quien afirmó que no se encontraba cómodo trabajando en el lugar, y quien dijo prefería no hablar de las razones que lo llevaron a dejar su trabajo, por respeto a la empresa que lo acogió durante tantos años.

"Espero seguir entregandole a Colombia tanta satísfacción", señaló el periodista, quien dijo que quería trascender un poco de las actividades que venía adelantando.

"Por encima de la felicidad y la tranquilidad no existe nada, el dinero es necesario porque uno tiene familia", afirmó.

Confesó que la decisión viene contemplandola desde algún tiempo atrás, y que incluso prefirió no tomarla un año atrás debido a la posibilidad de asisitir a la Copa Mundial de Rusia, y reconociendo que "Caracol me necesitaba", siendo razón para en su momento rechazar algunas opciones que se le presentaron.

"Una cosa son las personas y otra las personas", dijo, negando los rumores que señalan que la salida de Fernández estaba motivada por un diferendo personal con Javier Hernández Bonett. "Somos amigos y con Javier nunca hubo un si o un no, quien diga eso no está diciendo la verdad".

Dijo que previo a presentar su carta de renuncia, intentó hablar con altos directivos del canal, pero que no había sido posible. Comentó que un año atrás, previo al mundial, el canal le había permitido trabajar como imagen del grupo Éxito, y ante una nueva oferta para ser imagen de un nuevo producto durante 2019, la compañía le había negado el permiso.

Otro de los escenarios de discrordia que dejó evidenciar "el cantande del gol", fue un diferendo por la patente de la fase "Tu tranquilo", usada por el narrador, según él desde 1993, previo a su llegada al Gol Caracol, pero que la empresa había intentado registrar en su beneficio.

Sobre la posibilidad de incursionar en la música, señaló que no es su prioridad, a la vez que descartó una participación en el escenario político.

